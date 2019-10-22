Щербакова прокомментировала свое выступление в Лас-Вегасе

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о прокате в произвольной программе на турнире Skate America в Лас-Вегасе. 15-летняя россиянка выиграла соревнования, показав результат 160,16 балла.

Щербакова в своей программе первой из женщин выполнила два четверных лутца. За каскад четверного лутца и тройного тулупа она получила самый высокий бал за элемент.

По словам Щербаковой, она не задумывалась о неудачном выступлении в короткой программе. Отвлечься ей помогли родители, а настроиться на произвольную программу настроили тренеры.

"До конца программы ехала с мыслью: "Терпеть, терпеть, не расслабляться". Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Встав в последнюю позу, я наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась", — заявила Щербакова в интервью Sport24.

Ранее Щербакова выиграла чемпионат России и стала первой на турнире серии "Челленджер" в Ломбардии.

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