Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Щербакова прокомментировала свое выступление в Лас-Вегасе

Спорт » Фигурное катание print

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о прокате в произвольной программе на турнире Skate America в Лас-Вегасе. 15-летняя россиянка выиграла соревнования, показав результат 160,16 балла.

Щербакова в своей программе первой из женщин выполнила два четверных лутца. За каскад четверного лутца и тройного тулупа она получила самый высокий бал за элемент.

По словам Щербаковой, она не задумывалась о неудачном выступлении в короткой программе. Отвлечься ей помогли родители, а настроиться на произвольную программу настроили тренеры.

"До конца программы ехала с мыслью: "Терпеть, терпеть, не расслабляться". Не хотела, чтобы были какие-то недочеты. Не хотела глупых ошибок, отдавать баллы на мелочах. Встав в последнюю позу, я наконец-то выдохнула, расслабилась и очень обрадовалась", — заявила Щербакова в интервью Sport24.

Ранее Щербакова выиграла чемпионат России и стала первой на турнире серии "Челленджер" в Ломбардии.

Читайте также:

ВАДА отложило вынесение вердикта по российскому делу

Сотникова отдала 2 млн гадалке, чтобы приворожить хоккеиста Ткачева

Магнус Карлсен установил абсолютный рекорд в классических шахматах

Темы анна щербакова фигурное катание серия гран-при (фигурное катание)
Обсудить
Актуальная аналитика
Общество
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Здоровье и профилактика
Всего одной вакциной можно обеспечить длительную защиту против любого штамма гриппа - ученые
Силовые структуры
Великие военные победы в мировой истории
Новости Все >
Российские вертолеты приземлились на бывшей базе США в Сирии
СМИ признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
Сигнал SOS с ледокола "Тор" у берегов Норвегии оказался ложным
ВАДА отложило вынесение вердикта по российскому делу
У берегов Норвегии российское судно подало сигнал о бедствии
Сотникова отдала 2 млн гадалке, чтобы приворожить хоккеиста Ткачева
Врачи назвали лучшие продукты после отказа от курения
Магнус Карлсен установил абсолютный рекорд в классических шахматах
В NASA хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны
Блогер из Канады обнаружил на виниловой пластинке тайное послание
Последние материалы
У берегов Норвегии российское судно подало сигнал о бедствии
Сотникова отдала 2 млн гадалке, чтобы приворожить хоккеиста Ткачева
Врачи назвали лучшие продукты после отказа от курения
Магнус Карлсен установил абсолютный рекорд в классических шахматах
В NASA хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны
Блогер из Канады обнаружил на виниловой пластинке тайное послание
Тарасенко стал первой звездой матча и девятым в истории "Сент-Луиса"
Всего одной вакциной можно обеспечить длительную защиту против любого штамма гриппа - ученые
В Японии император Нарухито официально вступил на престол
Росстат назвал долю семей со доходами только на питание и одежду
Популярное
Здоровье
Пять народных средств от папиллом и бородавок

Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.

Пять народных средств от папиллом и бородавок
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Здоровье и профилактика
Девять факторов, влияющих на запах мочи: что они говорят о здоровье
Здоровье
Основные симптомы периферической нейропатии - онемение и покалывание в руках или ногах
Любовь Степушова Россия повторит сирийский успех во многих странах Африки Любовь Степушова Василий Амирджанов Танцы у мемориала: и снова вопросы уместности Василий Амирджанов Соломон Соловьев Сны о мигалке Никиты Михалкова - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Минздрав опубликовал список опасных прививок
Пять народных средств от папиллом и бородавок
Зеленский и радикалы-"патриоты": кто кого?
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Режиссер "Белорусского вокзала" призвал вынести тело Ленина из Мавзолея
Шойгу, Кудрин или Патрушев? Россияне определились с качествами следующего президента
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Македония: 20 лет в борьбе за свое "я"
Опрос: 25% россиян считают себя "жертвами перестройки"
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Опрос: россияне назвали Штирлица лучшим кандидатом на пост президента
Евгений Гильбо: в российской власти плохие бухгалтера
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Контрразведка Чехии сообщила о раскрытии российской шпионской сети
Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ