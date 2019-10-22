КХЛ наказала Гулявцева за слова о поджоге машины арбитра

КХЛ оштрафовала "Амур" на 300 тысяч рублей за поведение тренера команды Александра Гулявцева. Наставник хабаровского клуба во время матча с московским "Динамо" обещал арбитру Виктору Гашилову "сжечь машину".

Недовольство Гулявцева вызвал один из спорных эпизодов. Тренер подошел к арбитру и сказал: "Витя, че, не было тут? Я тебе в Перми машину сожгу, понял?"

Позже Гулявцев заявил, что не испытывает к Гашилову негативных эмоций и считает его своим хорошим знакомым. Тренер и судья из Перми и явно знакомы друг с другом. По словам Гулявцева, это была шутка, которую понял и сам Гашилов.

Несмотря на доводы тренера, КХЛ приняла решение оштрафовать клуб. Также лига предупредила "Амур" о недопустимости повторения подобных ситуаций в дальнейшем.

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