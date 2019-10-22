ВАДА отложило вынесение вердикта по российскому делу

Журналист ARD, известный борец с допингом Хайо Зеппельт поделился последней информацией про скандалу с РУСАДА. Ранее предполагалось, что ВАДА вынесет решение по российскому делу 23 октября, когда состоится заседание организации с представителями РФ.
Зеппельт сообщил, что ВАДА после встречи с россиянами планирует подробно изучить ответы РФ и обсудит возможные последствия. Вынесение вердикта, скорее всего, состоится на внеочередном исполкоме ВАДА в начале ноября.
9 октября министр спорта РФ Павел Колобков направил ВАДА ответы на вопросы по данным московской антидопинговой лаборатории. Позже глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что факт подмены данных подтвержден.
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