ВАДА отложило вынесение вердикта по российскому делу

Журналист ARD, известный борец с допингом Хайо Зеппельт поделился последней информацией про скандалу с РУСАДА. Ранее предполагалось, что ВАДА вынесет решение по российскому делу 23 октября, когда состоится заседание организации с представителями РФ.

Зеппельт сообщил, что ВАДА после встречи с россиянами планирует подробно изучить ответы РФ и обсудит возможные последствия. Вынесение вердикта, скорее всего, состоится на внеочередном исполкоме ВАДА в начале ноября.

9 октября министр спорта РФ Павел Колобков направил ВАДА ответы на вопросы по данным московской антидопинговой лаборатории. Позже глава РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что факт подмены данных подтвержден.

Читайте также:

Сотникова отдала 2 млн гадалке, чтобы приворожить хоккеиста Ткачева

Магнус Карлсен установил абсолютный рекорд в классических шахматах

Тарасенко стал первой звездой матча и девятым в истории "Сент-Луиса"