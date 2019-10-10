Президент России Владимир Путин рассказал о своем первом неудачном опыте занятия спортом. Первая секция, в которую пошел будущий глава государства, стал бокс.
"Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и это все прекратилось быстро. К врачу не ходил, долго срасталось", - заявил Путин во время форума "Россия - спортивная держава", который прошел в Нижнем Новгороде.
После этого Путин сменил вид спорта. Как известно, он успешно занимался дзюдо.
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