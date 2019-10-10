Газзаев готов уйти из Госдумы ради поста главного тренера "Динамо"

Депутат Госдумы Валерий Газзаев сложит с себя полномочия, если возглавит московское "Динамо". Он дважды возглавлял бело-голубых, а в 1992 году привел команду к серебряным медалям чемпионата России.

По сведениям Metaratings, Газзаев разочаровался в депутатской работе и хотел бы вернуться к тренерским обязанностям. Специалист заручился поддержкой высокопоставленных чиновников, благодаря чему его кандидатуру лоббируют в ВТБ. Этой корпорации принадлежит столичный клуб.

Кроме "Динамо", Газзаев возглавлял "Аланию", ЦСКА, киевское "Динамо" и сборную России. Армейцев он привел к победе в Кубке УЕФА.

Газзаев был выбран депутатом Госдумы от партии "Справедливая Россия" в 2016 году. Он является зампредседателя комитета по физической культуре и спорту.

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