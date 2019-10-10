Хоккеист Наместников за 6 дней в "Рейнджерс" получил $104 тыс.

Инсайдер НХЛ Ларри Брукс рассказал о подробностях обмена Владислава Наместникова из "Рейнджерс" в "Оттаву". По его словам, руководство команды из Нью-Йорка пыталось продать россиянина летом, но не смогло этого сделать.

В клубе хотели разгрузить зарплатную ведомость. Оклад Наместникова в "Рейнджерс" составляет 4 млн долларов в год. Интерес к 26-летнему форварду со стороны "Оттавы" возник неожиданно. За шесть дней сезона в Нью-Йорке россиянин получил 104 тыс. долларов.

В 362-х матчах НХЛ Наместников заработал 158 очков (66 шайб и 92 передачи). Ранее он также выступал за "Тампа-Бэй".

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