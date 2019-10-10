Россияне разгромили шотландцев перед матчем сборных

Болельщики сборной России победили шотландцев в товарищеском матче. Игра состоялась на территории "Лужников". Встреча завершилась с разгромным счетом 8:1, сообщает РФС.

Сборные России и Шотландии сыграют 10 октября в "Лужниках". Российская команда в случае победы может оформить выход в финальную часть Евро-2020. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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