Футболист "Борнмута" Айб протаранил витрину магазина на внедорожнике

Футболист "Борнмута" Джордон Айб врезался в витрину кафе в одном из районов Лондона на внедорожнике. Инцидент произошел еще 30 июня, но игрок скрылся с места преступления, поэтому полиции понадобилось время, чтобы установить виновника происшествия, сообщает The Sun.

Владелец кафе заявил, что ущерб от аварии составил от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов. Заведение было закрыто на пять недель на ремонт. Автомобиль врезался в витрину и вынес входные двери.

Полиции удалось найти Айба по зеркалу автомобиля, которое отвалилось в результате аварии.

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