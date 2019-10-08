Сборная России по биатлону начала подготовку к сезону в Австрии

Российские биатлонисты начали подготовку к новому сезону. Команда проводит сбор в австрийском Рамзау, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Мужчины приступили к работе 3 октября. Спортсмены пробудут в Римзау до 18 октября. В составе команды отсутствует Александр Логинов, который готовится к гонкам индивидуально.

Мужчины:

Евгений Гараничев,

Антон Бабиков,

Никита Поршнев,

Матвей Елисеев,

Александр Поварницын,

Эдуард Латыпов,

Василий Томшин,

Ильназ Мухамедзянов,

Вячеслав Малеев,

Андрей Вьюхин,

Евгений Сидоров,

Дмитрий Иванов,

Карим Халили,

Кирилл Стрельцов,

Дмитрий Малышко,

Игорь Малиновский,

Вадим Филимонов.

Женщины прибыли в Австрию 7 октября. Их сбор также продлится до 18 октября.

Женщины:

Евгения Павлова,

Ульяна Кайшева,

Наталья Гербулова,

Виктория Сливко,

Анастасия Егорова,

Лариса Куклина,

Валерия Васнецова,

Екатерина Мошкова,

Анастасия Гореева,

Кристина Резцова,

Полина Шевнина,

Анастасия Поршнева,

Ирина Казакевич,

Светлана Миронова,

Тамара Воронина.

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