Российские биатлонисты начали подготовку к новому сезону. Команда проводит сбор в австрийском Рамзау, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Мужчины приступили к работе 3 октября. Спортсмены пробудут в Римзау до 18 октября. В составе команды отсутствует Александр Логинов, который готовится к гонкам индивидуально.
Мужчины:
Женщины прибыли в Австрию 7 октября. Их сбор также продлится до 18 октября.
Женщины:
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