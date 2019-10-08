Российский боксер Устинов готов заменить Спонга в бою с Усиком

Российский боксер Александр Устинов заявил, что готов выйти в ринг против украинца Александра Усика. Ранее стало известно, что голландский спортсмен Тайрон Спонг сдал положительный тест на допинг. Их поединок с Усиком должен был пройти 12 октября в Чикаго.

По словам промоутера Устинова Владимира Хрюнова, предложение провести бой поступило от команды Усика. Сейчас стороны обсуждают детали, сообщает "РИА Новости".

В активе Усика 16 побед в 16-ти боях в профессионалах. Ранее он выступал в первом тяжелом весе. Предстоящий бой должен стать для украинца первым в тяжелом весе. Устинов одержал 35 побед в карьере при четырех поражениях.

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