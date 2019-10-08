Московское "Динамо" назначило нового главного тренера. Исполняющим обязанности стал Кирилл Новиков, который ранее работал с молодежной командой бело-голубых. Сейчас динамовская молодежка лидирует в первенстве РПЛ.
Новиков будет временно совмещать две должности. Он является воспитанником академии "Динамо" и сыном Александра Новикова, рекордсмена бело-голубых по количеству игр.
Ранее "Динамо" уволило с поста главного тренера Дмитрия Хохлова. Команда после 12-ти туров чемпионата России занимает предпоследнее место, набрав 10 очков.
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