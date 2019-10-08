Венгрия проведет матч при пустых трибунах из-за расизма болельщиков

Сборная Венгрии по футболу проведет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Азербайджана при пустых трибунах. Команда наказана из-за поведения болельщиков, которые позволили себе проявления расизма во время игры против Словакии (2:1). Также венгерская федерация футбола заплатит 67125 евро штрафа.

Сборная Венгрии выступает в группе Е отбора. Команда набрала 9 очков и идет на третьем месте. Лидирует Хорватия (10 очков, 5 игр), второй идет Словакия (9 очков, 5 игр), четвертым - Уэльс (6 очков, 4 игры). Замыкает таблицу Азербайджан, набравший 1 очков в пяти матчах.

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