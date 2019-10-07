Глава МИД Лавров посетил матч "Краснодар" - "Спартак"

Глава МИД Сергей Лавров посетил матч 12-го тура чемпионата России между "Краснодаром" и "Спартаком". На трибуне он сидел рядом с владельцем "быков" Сергеем Галицким.

Лавров известен тем, что давно болеет за "Спартак". Глава МИД несколько раз в году посещает матчи красно-белых и не скрывает своего пристрастия. Дипломат неоднократно демонстрировал свой телефон с эмблемой столичной команды.

"Спартак" проиграл "Краснодару" со счетом 1:2. Это поражение стало пятым подряд для команды в РПЛ. Ранее красно-белые отправили в отставку Олега Кононова.

По сведениям СМИ, сегодня клуб представит имя нового главного тренера. Им должен стать бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско.

Фото: "Чемпионат".

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