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Умер экс-капитан хоккейного клуба "Адмирал" Самвел Мнацян

Спорт » Командные виды » Хоккей print

Хоккеист новосибирской "Сибири" Самвел Мнацян умер в возрасте 29 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В июле 2018 года у Мнацяна была выявлена опухоль позвоночника. Он проходил лечение во Фрайбурге на протяжении шести месяцев.

Мнацян был воспитанником омского хоккея. Он начинал карьеру в дубле "Авангарда". Выступал за клубы "Омские ястребы", "Арлан", "Барыс", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", "Нефтяник", "Адмирал" и "Сибирь".

Игроки и тренеры хоккейной команды "Адмирал", капитаном которой был Мнацян, направили обращение губернатору Приморья. Спортсмены просят присвоить детско-юношеской школе хоккейного клуба "Адмирал" имя Самвела Мнацяна, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Авторы обращения отметили, что с именем защитника, капитана команды "Адмирал", Самвела Мнацяна связаны лучшие моменты в истории хоккейного Владивостока.

Самвел провёл за "Адмирал" три сезона, но даже после ухода из клуба оставался в сердце дальневосточных любителей хоккея. Неслучайно талисману команды был присвоен № 13, под которым защитник провёл за приморский клуб более ста матчей в Континентальной хоккейной лиге.

"Ушедший из жизни хоккеист достоин того, чтобы быть примером для подрастающих спортсменов, а его имя, присвоенное школе, будет напоминать о человеке, который много сделал для популяризации хоккея в Приморском крае", — считают авторы идеи.

 

Фото: Федерация хоккея России

Темы сибирь хоккей адмирал приморье экс-капитан владивосток самвел мнацян умер хоккеист
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