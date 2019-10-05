Медведева исполнила гимн России во время награждения в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева получила золотую медаль за победу на турнире в Шанхае. Во время награждения она исполнила гимн России.



Гимн России в исполнении Медведевой.

Медведева выиграла короткую программу на турнире и заняла второе место в произвольной. По сумме двух прокатов россиянка опередила представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и кореянку Лим Ын Су.

Для Медведевой эта победа стала первой с 2017 года.

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