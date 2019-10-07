В понедельник "Спартак" назовет имя главного тренера

"Спартак" в ближайшие часы представит футболистам и общественности нового главного тренера. Им станет немецкий специалист Доменико Тедеско, сообщает Der Westen. Детали соглашения не разглашаются.

Ранее сообщалось, что контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2,5 года. Зарплата Тедеско составит 1,5 млн евро за сезон.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов "Штутгарта" и "Хоффенхайма". В 2017 году возглавил "Эрцгебире", а затем "Шальке".

Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "Шальке" вышел в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити". После этого Тедеско был отправлен в отставку.