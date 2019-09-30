Владелец "Ростова" объяснил, зачем клуб подписал Мамаева

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что история с пребыванием в колонии Павла Мамаева не смутила клуб при подписании контракта с футболистом. 28 сентября полузащитник подписал контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

"История последнего года известна всем, если бы она нас смутила, мы бы не подписали этого игрока, эта история в прошлом. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол, я уверен, что он поможет нашей команде уже весной", - заявил Арутюнянц в интервью ТАСС.

"Ростов" может заявить Мамаева в январе. Футболист будет выступать под 10-м номером.

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