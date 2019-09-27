Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в пяти сетах - 24:26, 25:22, 25:22, 17:25, 15:8.

Сборная России потерпела второе поражение на турнире при семи победах. Команда занимает третье место с 20-ю очкам. Лидирует Китай (26 очков), второй идет команда США (22).

Следующий матч на турнире россиянки проведут 28 сентября. Команда сыграет со сборной Кении. Сборная завершит выступления на турнире 29 сентября игрой с Бразилией.

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