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Норвежцы отравились в отеле, где живут российские легкоатлеты на ЧМ

Спорт print

Сборная Норвегии по легкой атлетике вынуждена была покинуть отель, в который заселилась перед чемпионатом мира по легкой атлетике. Турнир сегодня стартует в Дохе.

В этой же гостинице проживает российская делегация. Один из представителей россиян в интервью ТАСС рассказал об условиях проживания в отеле.

 "Условия проживания в отеле ужасные, первый этаж весь в золоте, а все остальное - натуральный дом колхозника. Еда здесь такая, что невозможно есть. Неслучайно норвежцы, массово пострадавшие от еды, очень оперативно переехали в другой отель", - заявил один из россиян.

В заявку на турнир вошли 30 российских легкоатлетов, по причине дисквалификации национальной федерации выступать они будут в нейтральном статусе.

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Темы отравление легкая атлетика чемпионат мира по легкой атлетике
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