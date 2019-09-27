Малосолов не признал вины в оскорблении футболиста Адриано

Российский журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов не признал себя виновным в ситуации с сообщением в Twitter, которое назвали оскорбительным для бывшего футболиста "Спартака" Луиза Адриано. Во время матча между командами на предсезонном турнире в Австрии журналист оставил твитт, в котором назвал бразильца "обезьяной".

Против Малосолова было открыто дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сегодня суд начал рассмотрение иска.

"Вину не признаю. Что касается того матча, меня возмутила реакция Адриано и судьи, который обслуживал тот матч. Я опубликовал поведенческую реакцию на действия футболиста", - приводит "РИА Новости" слова Малосолова.

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