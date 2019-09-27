Российский журналист и болельщик ЦСКА Андрей Малосолов не признал себя виновным в ситуации с сообщением в Twitter, которое назвали оскорбительным для бывшего футболиста "Спартака" Луиза Адриано. Во время матча между командами на предсезонном турнире в Австрии журналист оставил твитт, в котором назвал бразильца "обезьяной".
Против Малосолова было открыто дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Сегодня суд начал рассмотрение иска.
"Вину не признаю. Что касается того матча, меня возмутила реакция Адриано и судьи, который обслуживал тот матч. Я опубликовал поведенческую реакцию на действия футболиста", - приводит "РИА Новости" слова Малосолова.
Читайте также:
Норвежцы отравились в отеле, где живут российские легкоатлеты на ЧМ
Мамаев следил за женой из тюрьмы
Прокурор объяснил, почему считает твит Малосолова про Адриано расизмом
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.