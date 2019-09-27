Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог завершить первую практику на "Гран-при Сочи". Россиянин остановил машину в 15-м повороте. Команде он рассказал о технических проблемах. Болид россиянина был эвакуирован с трассы.
Ранее сообщалось, что Квят стартует в гонке с последнего ряда вне зависимости от итого квалификации. Honda планирует заменить двигатели и силовую установку на его болиде, из-за чего на гонщика будет наложен штраф.
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