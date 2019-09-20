"Зенит" сообщил, что Кокорин скоро приступит к тренировкам

"Зенит" сообщил о медицинском осмотре нападающего Александра Кокорина. Футболист прошел его 19 октября в центре "СОГАЗ". Форварда проверили спортивный врач, невролог, кардиолог, травматолог и другие специалисты.
Также были проведены исследования на ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время футболист приступит к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба питерцев.
Напомним, Кокорин был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои" за участие в двух драках в Москве. Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Один из эпизодов, с участием чиновника Дениса Пака, состоялся в кафе "Кофемания".
Суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. Под арестом и в колонии он провел почти год. 17 сентября футболист был выпущен из тюрьмы по УДО.
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