Болельщики "Црвены Звезды" привезли на матч с "Баварией" флаг ДНР

Болельщики "Црвены Звезды" привезли на стадион в Мюнхене флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Белградцы пронесли его на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии".
Фанаты "Црвены Звезды" не впервые вывешивают флаг ДНР на футбольных матчах. Также сербский клуб привлек к себе внимание перед предыдущим матчем в Лиге чемпионов.
Во время домашнего матча квалификационного раунда турнира с "Янг Бойз" рядом со стадионом стоял советский танк Т-55. После выхода в групповой турнир футболисты "Црвены Звезды" даже проехались на нем по Белграду, однако УЕФА не стал их наказывать.
Фото: facebook.com
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