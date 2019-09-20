СБР опротестует аннулирование результатов Васильевой

Союз биатлонистов России (СБР) в скором времени оспорит решение об аннуляции результатов Маргариты Васильевой. Ранее спортсменка была дисквалифицирована за пропуск трех контрольных допинг-тестов. Россиянка не указала свое местонахождение в специальной системе ADAMS.

Международный союз биатлонистов (IBU) решил аннулировать результаты с 4 февраля. Из-за этого женская сборная России была лишена дополнительного места на стартах Кубка мира. Вместо шести биатлонисток участие в гонках будут принимать пять.

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