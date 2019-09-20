Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопингового законодательства с российских биатлонистов, тренеров и других специалистов. В их числе были Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов, сообщает ТАСС.
В декабре 2018 года австрийские следователи пришли к российским биатлонистам, которые находились на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Полиция опросила всех спортсменов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.
В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.
Читайте также:
Владелец московского ночного клуба рассказал о жадности Овечкина
СБР опротестует аннулирование результатов Васильевой
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.