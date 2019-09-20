Прокуратура Австрии сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопингового законодательства с российских биатлонистов, тренеров и других специалистов. В их числе были Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Александр Логинов, сообщает ТАСС.

В декабре 2018 года австрийские следователи пришли к российским биатлонистам, которые находились на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Полиция опросила всех спортсменов. Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период проведения в Австрии в 2017 году чемпионата мира по биатлону.

В Австрии изготовление и предоставление допинга для использования третьими лицами является уголовно наказуемым преступлением, однако применение допинга спортсменами не карается законом.

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