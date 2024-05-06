Потеря загранпаспорта на границе: опечатка в документах и последствия для жителей Калининграда

Калининградка лишилась паспорта и визы из-за опечатки в паспорте

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Калининграде женщина по имени Ирина потеряла свой заграничный паспорт и шенгенскую визу из-за того, что шесть месяцев не сообщила о наличии опечатки в документе. Когда она возвращалась из Европы, российские таможенники конфисковали её паспорт на границе с Польшей, о чём сообщает издание "Страна Калининград".

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Ирина объяснила: "Я использовала этот паспорт пять лет и множество раз пересекала разные границы. Знала об ошибке в написании названия города ("Калинингард" вместо "Калининград"), однажды мне уже указывали на это, но это никогда не было проблемой. Я путешествовала с этим документом и в прошлом году, даже после ужесточения правил. Поэтому изъятие паспорта стало для меня шоком".

Помимо паспорта, аннулировали и её полугодовую визу, а также УТД — упрощённый транзитный документ для проезда через Литву на автомобиле. Изъятый паспорт будет передан в учреждение, которое его выдало, для аннулирования. Ирина уже подала заявление на получение нового паспорта.

Российский союз туриндустрии и Ассоциация туроператоров России напомнили, что владелец документа несет ответственность за точность указанных в нём данных и важно тщательно проверять все записи при получении паспорта.