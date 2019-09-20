Бывший совладелец одного из московских ночных клубов Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как организовал несколько вечеринок с участием хоккеиста "Вашингтона" Александра Овечкина. Нападающий несколько недель в году проводит в России, во время межсезонья в НХЛ.
"Много раз организовывал вечеринки в честь нашего прославленного хоккеиста Александра Овечкина. Например, мы знаем, что он получил приз лучшего игрока и сейчас находится в Москве. Я ему лично звонил и предлагал принять участие в вечеринке.
Платит ли он? К сожалению, наша звезда не привык платить где-либо за себя. Потому что считает, что все ему должны. Вот и мы организовывали ему вечеринки от души и самого сердца", - заявил Овечкин для "Матч ТВ".
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