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Очень вкусный сырный соус из чеддера: идеален к брокколи и цветной капусте. Он поможет убедить детей есть овощи!

Сырный соус к брокколи и цветной капусте: рецепт

0:57
Еда

Этот сырный соус с добавлением чеддера для овощей поможет убедить детей есть не совсем приятные для них продукты.

Сырный соус к брокколи и цветной капусте: рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя этот сырный соус был создан для брокколи и цветной капусты, его можно использовать и с чипсами, и с картофелем фри.

Ингредиенты

  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 столовые ложки муки
  • 1 стакан молока
  • 1,5 чашки тёртого сыра чеддер
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне, добавьте муку и непрерывно мешайте, пока смесь не станет золотистой и не превратится в однородную пасту.
  2. Добавьте молоко и перемешивайте деревянной ложкой, пока смесь не загустеет, примерно 3-5 минут.
  3. Добавьте сыр чеддер и перемешивайте, пока сыр не расплавится, ещё примерно 2-3 минуты. Приправить солью и перцем.
Сырный соус. Как приготовить дома
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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