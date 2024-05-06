Очень вкусный сырный соус из чеддера: идеален к брокколи и цветной капусте. Он поможет убедить детей есть овощи!

Сырный соус к брокколи и цветной капусте: рецепт

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Этот сырный соус с добавлением чеддера для овощей поможет убедить детей есть не совсем приятные для них продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя этот сырный соус был создан для брокколи и цветной капусты, его можно использовать и с чипсами, и с картофелем фри.

Ингредиенты

2 столовые ложки сливочного масла

2 столовые ложки муки

1 стакан молока

1,5 чашки тёртого сыра чеддер

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне, добавьте муку и непрерывно мешайте, пока смесь не станет золотистой и не превратится в однородную пасту. Добавьте молоко и перемешивайте деревянной ложкой, пока смесь не загустеет, примерно 3-5 минут. Добавьте сыр чеддер и перемешивайте, пока сыр не расплавится, ещё примерно 2-3 минуты. Приправить солью и перцем.