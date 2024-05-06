Очень вкусный сырный соус из чеддера: идеален к брокколи и цветной капусте. Он поможет убедить детей есть овощи!
Сырный соус к брокколи и цветной капусте: рецепт
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Этот сырный соус с добавлением чеддера для овощей поможет убедить детей есть не совсем приятные для них продукты.
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Хотя этот сырный соус был создан для брокколи и цветной капусты, его можно использовать и с чипсами, и с картофелем фри.
Ингредиенты
- 2 столовые ложки сливочного масла
- 2 столовые ложки муки
- 1 стакан молока
- 1,5 чашки тёртого сыра чеддер
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Растопите сливочное масло в кастрюле на среднем огне, добавьте муку и непрерывно мешайте, пока смесь не станет золотистой и не превратится в однородную пасту.
- Добавьте молоко и перемешивайте деревянной ложкой, пока смесь не загустеет, примерно 3-5 минут.
- Добавьте сыр чеддер и перемешивайте, пока сыр не расплавится, ещё примерно 2-3 минуты. Приправить солью и перцем.
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Сырный соус. Как приготовить дома