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Пять привычек, которые портят ваши волосы: советы от эксперта Погодиной

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины придерживаются стандартного ухода за волосами, включающего мойку шампунем, применение кондиционера и масок. Однако, учитывая негативное воздействие на волосы, этого недостаточно. Несознательные привычки могут серьезно повредить вашу шевелюру. Актриса Дарья Погодина поделилась пятью привычками, которые вредят волосам.

Пять привычек, которые наносят вред вашим волосам
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Нанесение шампуня по всей длине. Лучше всего шампунь наносить на кожу головы, тщательно массируя его и промывая волосы, избегая излишнего использования, чтобы не вызвать ломкость и сухость волос.
  2. Расчесывание мокрых волос. Лучше не расчесывать волосы в мокром состоянии, чтобы избежать их повреждения. Рекомендуется расчесывать волосы перед мытьем, чтобы избежать запутывания прядей.
  3. Не отжимать волосы перед нанесением смягчающего средства. Вода помогает средству лучше распределиться, поэтому не нужно отжимать волосы перед применением кондиционера или бальзама.
  4. Растирание волос полотенцем. Не стоит энергично вытирать волосы полотенцем, это может повредить их структуру. Лучше просто нежно промакивать волосы полотенцем.
  5. Спать с хвостиком. Использование резинок для волос может вызвать их ломкость, особенно если вы спите с высоким хвостом. Лучше выбирать более мягкие варианты причесок для сна, например, расслабленную косу.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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