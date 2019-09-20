"Шахтер" и киевское "Динамо" планируют пригласить Луческу

Бывший тренер "Зенита" Мирча Луческу может стать главным тренером "Шахтера" или киевского "Динамо". Оба клуба претендуют на румынского специалиста, который ранее уже работал на Украине.

У Луческу было предложение возглавить бухарестский "Рапид", но он его не принял, сообщает sport.ro. Специалист ждет конкретных предложений от украинских клубов.

Луческу работал с "Шахтером" с 2004 по 2016 год. В сезоне-2016/17 он возглавлял "Зенит", после чего - сборную Турции. Румынский тренер не работает с февраля 2019 года.

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