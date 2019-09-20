Кокорин прокомментировал фото Мамаева с женой

Футболист "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал фотографию, которую выложила Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Снимок был сделан в первый день после освобождения спортсменов из колонии. 17 сентября Мамаеву исполнился 31 год.
"Возвращаю", - написал Кокорин в комментариях к фото. Также он поздравил своего коллегу с днем рождения.
Мамаев 8 октября 2018 года принял участие в двух драках в центре Москвы. После этого он был взят под арест, а в мае суд признал его виновным по статьям "Хулиганство" и "Побои".
Во время суда Алана поддерживала мужа. Она присутствовала практически на всех заседаниях по этому делу.
Фото: instagram.com
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