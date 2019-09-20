"Барселона" отчиталась о рекордном доходе и нацелилась на миллиард

Футбольный клуб "Барселона" подвел итоги финансового года, который соответствует сезону-2018/19. Доход каталонцев составил рекордные 990 млн евро. Расходы команды - 973 млн евро. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 5 млн евро.

"Это историческое достижение. Наши показатели лучше, чем у клубов НБА, НХЛ или любых других футбольных", - заявил финансовый директор Оскар Грау в интервью клубной пресс-службе.

Также в клубе нацелились на новую планку - 1 млрд евро дохода. Ожидается, что в следующем сезоне этот показатель составит 1,047 млрд, а расходы клуба - 1,007 млрд. Таким образом, прибыль после уплаты налогов должна возрасти до 11 млн евро.

Читайте также:

Депутат Лебедев призвал не "гнобить" ЦСКА и "Краснодар"

В UFC рассказали, когда Макгрегор вернется в октагон

Мамаев встретится с "Краснодаром", чтобы расторгнуть контракт