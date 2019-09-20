"Барселона" отчиталась о рекордном доходе и нацелилась на миллиард

Футбольный клуб "Барселона" подвел итоги финансового года, который соответствует сезону-2018/19. Доход каталонцев составил рекордные 990 млн евро. Расходы команды - 973 млн евро. Чистая прибыль после уплаты налогов составила 5 млн евро.
"Это историческое достижение. Наши показатели лучше, чем у клубов НБА, НХЛ или любых других футбольных", - заявил финансовый директор Оскар Грау в интервью клубной пресс-службе.
Также в клубе нацелились на новую планку - 1 млрд евро дохода. Ожидается, что в следующем сезоне этот показатель составит 1,047 млрд, а расходы клуба - 1,007 млрд. Таким образом, прибыль после уплаты налогов должна возрасти до 11 млн евро.
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