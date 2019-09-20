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Мамаев встретится с "Краснодаром", чтобы расторгнуть контракт

Спорт » Командные виды » Футбол print

Полузащитник Павел Мамаев прибыл в Краснодар для переговоров с клубом. Встреча руководства "быков" и скандального футболиста состоится в пятницу, 20 сентября. По сведениям "СЭ", стороны обсудят условия расторжения договора.

Контракт Мамаева и "Красноадара" действует до декабря этого года. Ранее клуб направил в РФС заявление о расторжении соглашения, которое до сих пор не было рассмотрено. Клуб и Мамаев не хотят доводить дело до разбирательства в палате споров, поэтому и договорились о встрече.

Мамаев не играет за "Краснодар" с 8 октября 2018 года. Тогда футболист принял участие в двух драках в Москве и получил срок по статьям "Хулиганство" и "Побои". 17 сентября хавбек вышел на свободу по УДО.

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Темы футбол павел мамаев фк краснодар
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