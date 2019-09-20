Евроволей-2019: Россия не встретится с Украиной до финала

На мужском чемпионате Европы по волейболу определились все пары плей-офф. Сборная России выиграла свою группу и сыграет с Грецией. Матч состоится 21 января в Любляне.

Все пары 1/8 финала чемпионата Европы:

Франция - Финляндия

Италия - Турция

Сербия - Чехия

Бельгия - Украина

Россия - Греция

Словения - Болгария

Польша - Испания

Голландия - Германия

В случае успеха россияне в четвертьфинале сыграют с победителем пары Словения - Болгария.

Сетка плей-офф чемпионата Европы:

1/4 финала

Матч 1 Франция/Финляндия - Италия/Турция

Матч 2 Сербия/Чехия - Бельгия/Украина

Матч 3 Россия/Греция - Словения/Болгария

Матч 4 Польша/Испания - Голландия/Германия

1/2 финала

Победитель матча 1 - Победитель матча 2

Победитель матча 3 - Победитель матча 4

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