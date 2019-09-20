На мужском чемпионате Европы по волейболу определились все пары плей-офф. Сборная России выиграла свою группу и сыграет с Грецией. Матч состоится 21 января в Любляне.
Все пары 1/8 финала чемпионата Европы:
В случае успеха россияне в четвертьфинале сыграют с победителем пары Словения - Болгария.
Сетка плей-офф чемпионата Европы:
1/4 финала
1/2 финала
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