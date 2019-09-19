Таблица коэффициентов УЕФА. Португалия пока не догнала Россию

Российские футбольные клубы на этой еврокубковой неделе набрали три очка в таблицу коэффициентов УЕФА. "Зенит" сыграл вничью с "Лионом" (1:1), а "Локо" победил "Байер" (2:1) в Лиге чемпионов. "Краснодар" потерпел самое крупное поражение в еврокубках от "Базеля" (0:5), ЦСКА был разгромлен в Болгарии "Лудогорцем" (1:5).

Португальцы, с которыми россияне ведут борьбу за шестое место, набрали 4 очка за счет побед "Порту" (над "Янг Бойз") и "Браги" (над "Вулверхэмптоном") в Лиге Европы. "Спортинг", "Бенфика" и "Гимарайнш" свои матчи проиграли.

На счету России коэффициент 43,216, в активе Португалии - 42,849. Если в начале октября португальцы наберут на два очка больше, то выйдут на шестое место.

Напомним, очки, заработанные командами в играх (2 за победу, 1 - за ничью) затем делятся на количество клубов, стартовавших в еврокубках. В этом сезоне российские клубы заработали 14 очков, которые затем делятся на 6. Коэффициент 2,333 прибавляется к тому, что было в активе России в предыдущих четырех сезонах.

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