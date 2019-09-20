В UFC рассказали, когда Макгрегор вернется в октагон

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, что думает о новом бое Конора Макгрегора. Ирландец не выходил в октагон с октября прошлого года, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. После того поединка боец получил дисквалификацию на полгода, но пока так и не нашел для себя соперника.
Недавно Макгрегор оставил неоднозначную запись в Twitter. "Дублин, 14 декабря", - было написано в сообщении. Дана Уайт заявил, что в этот день у организации вечер в Лас-Вегасе и перенести бои в Ирландию не получится.
"Вы же видели его сообщение. Конор хочет бой в Дублине. Но в этот день у нас турнир в Лас-Вегасе. Если он не будет драться там, то, скорее всего, вернется в начале года", - сказал Уайт в интервью Barstool Sports.
Кроме того, Уайт назвал информацию о том, что Конор может провести бой против боксера Люка Килера "полным бредом".
Макгрегор становился чемпионом UFC в полулегом и легком весе. Всего в октагоне на его счету 21 победа и 4 поражения.
Читайте также:
Мамаев встретится с "Краснодаром", чтобы расторгнуть контракт
Евроволей-2019: Россия не встретится с Украиной до финала
Таблица коэффициентов УЕФА. Португалия пока не догнала Россию
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
В связи с вынесением приговора актёру Павлу Устинову в обществе поднялась волна возмущения отечественным правосудием, которое отказывает гражданам в праве на защиту в суде.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.