В UFC рассказали, когда Макгрегор вернется в октагон

Глава UFC Дана Уайт рассказал о том, что думает о новом бое Конора Макгрегора. Ирландец не выходил в октагон с октября прошлого года, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. После того поединка боец получил дисквалификацию на полгода, но пока так и не нашел для себя соперника.

Недавно Макгрегор оставил неоднозначную запись в Twitter. "Дублин, 14 декабря", - было написано в сообщении. Дана Уайт заявил, что в этот день у организации вечер в Лас-Вегасе и перенести бои в Ирландию не получится.

"Вы же видели его сообщение. Конор хочет бой в Дублине. Но в этот день у нас турнир в Лас-Вегасе. Если он не будет драться там, то, скорее всего, вернется в начале года", - сказал Уайт в интервью Barstool Sports.

Кроме того, Уайт назвал информацию о том, что Конор может провести бой против боксера Люка Килера "полным бредом".

Макгрегор становился чемпионом UFC в полулегом и легком весе. Всего в октагоне на его счету 21 победа и 4 поражения.

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