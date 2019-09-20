Депутат Госдумы Игорь Лебедев призвал болельщиков спокойно отнестись к разгромным поражениям ЦСКА и "Краснодара" в Лиге Европы. Армейцы в четверг проиграли на выезде болгарскому "Лудогорцу" со счетом 1:5, а "быки" были разгромлены "Базелем" — 5:0.
"Я не являюсь болельщиком ЦСКА и "Краснодара", но я призываю СМИ и болельщиков — прекратите гнобить команды за вчерашние поражения в Лиге Европы! Это не их позор, это ваш позор!" — написал Лебедев в Twitter.
ЦСКА и "Краснодар" в 10-м туре чемпионата России проведут очную дуэль в Москве. Армейцы занимают четвертое место в таблице с 19-ю очками, "быки" идут первыми с 20-ю.
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