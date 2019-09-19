ФИФА опубликовала очередной пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Лучшей сборной остается Бельгия. В первую тройку входят Франция и Бразилия - в сентябре команды поменялись местами.
Также в топ-10 рейтинга входят Англия, Португалия, Уругвай, Испания, Хорватия, Колумбия и Аргентина.
Сборная России поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге. Команда в сентябре победила на выезде Шотландию (2:1) и обыграла в Калининграде Казахстан (1:0). На счету россиян 1455 очков, сборная обошла в рейтинге команды Чехии, Коста-Рики и Боснии.
Шотландия в рейтинге ФИФА занимает 52-е место, Кипр - 92-е, Казахстан - 116-е, Сан-Марино - 210-е. Новая редакция рейтинга выйдет 25 октября. В следующем месяце россияне сыграют с шотландцами и киприотами в отборочном турнире Евро-2020.
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