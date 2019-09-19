Сергей Ковалев и Сауль Альварес провели дуэль взглядов

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов. Поединок состоится 2 ноября. На кону будут стоять три чемпионских пояса. Россиянин обладает поясом в полутяжелом весе по версии WBO, у мексиканца два титула WBC и WBA.



Ковалев - Альварес. Дуэль взглядов

Ковалев проведет третий бой в 2019 году. Ранее он победил Элейдера Альвареса и Энтони Ярда. Сауль Альварес в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.

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