Сергей Ковалев и Сауль Альварес провели дуэль взглядов

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов. Поединок состоится 2 ноября. На кону будут стоять три чемпионских пояса. Россиянин обладает поясом в полутяжелом весе по версии WBO, у мексиканца два титула WBC и WBA.
Ковалев проведет третий бой в 2019 году. Ранее он победил Элейдера Альвареса и Энтони Ярда. Сауль Альварес в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.
Читайте также:
Туктамышева планирует сделать четверной прыжок в этом сезоне
"Реал" впервые за 10 лет не смог попасть по воротам
Васильева не будет завершать карьеру: пенсионный возраст же подняли
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.