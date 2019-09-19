Васильева не будет завершать карьеру: пенсионный возраст же подняли

Биатлонистка Маргарита Васильева продолжит карьеру, несмотря на дисквалификацию на 1,5 года. К официальным соревнованиям россиянка сможет приступить в марте 2021 года, то есть пропустит практически два сезона.

Тренер Васильевой Людмила Панова заявила, что спортсменка признала свою вину в том, что пропустила три допинг-контроля, не указав местонахождение. 1,5 года биатлонистка использует для тренировок и не собирается завершать с биатлоном.

"У нас же в стране продлили пенсионный возраст на пять лет. Это, конечно же, шутка. А если серьезно, то тридцать лет для биатлона я считаю это еще не тот возраст, на котором нужно ставить точку, тем более спортсмену, который показывает результат и который находится на высоком функциональном уровне", - заявила Панова в интервью Rusbiathlon.

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