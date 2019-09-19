Волейболистки сборной России одержали четвертую победу на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу обыграла в пяти сетах Доминиканскую Республику. Встреча в рамках Кубка мира завершилась со счетом 25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5.

Для россиянок это четвертая побед в пяти матчах Кубка мира. Ранее были обыграны Камерун (3:0), Япония (3:2) и Корея (3:0). Также команда проиграла Китаю (0:3).

В турнирной таблице Кубка мира Россия занимает третье место с десятью очками. Лидируют команды Китая и США, которые в четырех матчах показали стопроцентный результат.

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