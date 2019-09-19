Нурмагомедов и Бекхэм встретились в Париже

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию с Дэвидом Бекхэмом. Две звезды спорта встретились в Париже на матче Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом".

Бекхэм ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан", "ПСЖ" и "Лос-Анджелес Гэлакси". В составе сборной Англии он провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. 7 сентября в Абу-Даби он защитил титул в бою с Дастином Порье.

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