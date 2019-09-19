Травма Панарина оказалась несерьезной

Российский форвард "Рейнджерс" Артемий Пананрин получил повреждение в предсезонном матче с "Нью-Джерси". Хоккеист в этой игре забросил шайбу во втором периоде, но на третью двадцатиминутку не вышел. Встреча завершилась победой "Дэвилз" со счетом 4:3.

Панарин не смог выйти на лед из-за растяжения. Главный тренер "Рейнджерс" Куинн заявил, что убрал хоккеиста из-за простой предосторожности.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 2 октября. "Ренджерс" сыграют первый матч против "Виннипега".

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