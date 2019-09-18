Курьезный гол Баринова принес "Локомотиву" победу над "Байером"

"Локомотив" победил "Байер" в матче первого тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Леверкузене и завершилась со счетом 2:1.



"Байер" - "Локомотив" - 1:2. Гол Баринова

Все три гола были забиты в первом тайме. В составе "Локо" счет открыл Гжегож Крыховяк, после чего Бенедикт Хеведес забил в собственные ворота. Итоговый счет установил Дмитрий Баринов, который воспользовался ошибкой голкипера "Байера".

В другом мате этой группы "Атлетико" и "Ювентус" сыграли вничью - 2:2. "Локо" возглавил квартет. 1 октября столичная команда примет на своем поле мадридцев.

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