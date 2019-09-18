Бейсболист "Питтсбурга" арестован за домогательства к 13-летней

Бейсболист клуба "Питтсбург Пайрэтс" Фелипе Васкес арестован по нескольким обвинениям. Спортсмена обвиняют в хранении порнографии, распространению непристойных материалов среди несовершеннолетних и домогательствах по отношению к несовершеннолетним.
В квартире 28-летнего венесуэльца был проведен обыск. У бейсболиста изъяли несколько электронных устройств. Расследование велось с августа, когда полиции стало известно о домогательствах Васкеса к 13-летней девушке. Спортсмен отправил ей видео интимного характера и предложил близость.
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