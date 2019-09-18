"ПСЖ" разгромил "Реал" на старте Лиги чемпионов

"ПСЖ" в первом туре группового турнира Лиги чемпионов победил "Реал". Встреча состоялась в Париже и завершилась со счетом 3:0. Дубль в этой игре сделал Анхель Ди Мария, еще один гол на счету Томаса Менье.



"ПСЖ" - "Реал" - 3:0

В другом матче группы "Брюгге" и "Галатасарай" сыграли вничью - 0:0. Парижане 1 октября отправятся в гости к туркам, а "Реал" на своем поле примет бельгийцев.

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