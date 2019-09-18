Николай Валуев попал в Книгу рекордов России

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Николай Валуев признан самым высоким чемпионом мира по боксу. Рост бывшего спортсмена составляет 213 см.
Боксер включен в Книгу рекордов России. Соответствующий сертификат был вручен Валуеву во время премии "Человек года".
"Теперь я официально "Самый высокий чемпион мира по боксу", - написал Валуев в Instagram.
Валуев дебютировал в профессиональном боксе в 1993 году. Последний бой он провел в 2009 году, в котором уступил британцу Дэвиду Хэю. В 52 поединках он одержал 50 побед и потерпел два поражения.
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