Штангист из КНДР установил два мировых рекорда на ЧМ

Штангист из КНДР Ом Юн Чхол установил два мировых рекорда на чемпионате мира в Таиланде. Тяжелоатлет выступает в весовой категории до 55 кг.
Представитель Северной Кореи по сумме двоеборья показал результат 293 кг, что стало лучшим показателем в истории. В рывке он поднял 128 кг, в толчке - 166 кг (рекорд).
Второе место занял Игорь Сон из Казахстана с результатом 266 кг (120+146), третьим стал представитель Саудовской Аравии Мансур Абдулрахим Аль Салим - 265 кг (118+147).
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