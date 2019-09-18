Четырех ямайских футболистов ударило молнией на поле

Матч на Ямайке между студентческими футбольными командами завершился ударом молнии в поле. От этого пострадали четыре футболиста, двоих направили в госпиталь, сообщает Jamaica Observer.

На поле находились команды "Колледж Ямайки" и "Волмер Бойз Скул". Встреча проходила в рамках кубка "Диджисел Мэннинг". Игру остановили на 84-й минуте.

В результате несчастного случая футболист Терренс Фрэнсис был госпитализирован в ближайший госпиталь. Позднее главный тренер "Колледжа Ямайки" Дэвион Фергюсон сообщил о том, что еще один из его игроков обратился в больницу с жалобами на боли в груди.

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