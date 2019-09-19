"Реал" впервые за 10 лет не смог попасть по воротам

"Реал" в матче первого тура Лиги чемпионов не смог нанести ни одного удара в створ ворот "ПСЖ". Такого не происходило с "Королевским клубом" 10 лет. В 578 матчах подряд футболисты мадридской команды наносили хотя бы один удар по воротам соперника.
"Реал" проиграл с разгромным счетом - 0:3. Дубль в составе парижской команды сделал Анхель Ди Мария, еще один гол на счету Томаса Менье.
Мадридцы в следующем туре примет на своем поле "Брюгге", который сыграл вничью с "Галатасараем".
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